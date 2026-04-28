Sonic Racing: Crossworlds riceverà una visita da Goro Majima domani

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Instancabili come sempre, Sonic Team e Sega continuano ad espandere il loro rivale di Mario Kart, Sonic Racing: Crossworlds. Domani (mercoledì) segna il debutto del vecchio combinaguai di Yakuza/Like a Dragon Goro Majima (nella sua identità di Capitano Majima) al volante del suo kart simile a una barca - entrambi completamente gratuiti per chiunque possieda il gioco.

Avrà anche un suo festival, che inizia poco dopo mezzanotte di venerdì (ora europea) e termina poco dopo mezzanotte di lunedì. È un'ottima occasione per scoprire cosa rappresenta Captain Majima e sbloccare qualche ricompensa divertente.

Negli ultimi mesi, sia Mega Man che Red (di Angry Birds) sono stati aggiunti a Sonic Racing: Crossworlds, che ora vanta un enorme elenco di piloti. Se vuoi leggere di più sul gioco, ti consigliamo di consultare la nostra recensione.