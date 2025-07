Sonic Racing: Crossworlds sarà rilasciato sia digitalmente che fisicamente per Switch 2

HQ

Quando Sonic Racing: Crossworlds verrà rilasciato a settembre, sarà disponibile per Switch oltre che per PC, PlayStation e Xbox... ma nessuna versione specifica per Switch 2. Ora, Sega ci ha detto di più su quest'ultima edizione, e sono praticamente tutte buone notizie.

Il gioco uscirà in digitale su Switch 2 giusto in tempo per le vacanze e una versione fisica uscirà all'inizio del 2026. A quanto pare Sega ha ascoltato anche le lamentele sulle cosiddette Game Key Card (giochi che non contengono i giochi veri e propri, ma fungono solo da chiave che permette di scaricare e giocare al titolo), e nelle FAQ ufficiali del gioco possiamo leggere:

"La versione fisica conterrà il gioco base completo su una cartuccia da 64 GB".

Se hai voglia di iniziare a giocare a Switch già a settembre, puoi farlo perché "c'è un pacchetto di aggiornamento da $ 10,00 USD per Nintendo Switch" e puoi anche conservare il tuo file di salvataggio.

Un'attesa un po' più lunga di quanto sperassimo, ma per il resto sembra che Sega stia facendo tutto bene con Sonic Racing: Crossworlds per Switch 2.