Sonic Racing: Crossworlds sta ricevendo una visita da Minecraft oggi

Sembra che Sonic Racing: Crossworlds abbia avuto un buon inizio dopo la sua premiere quasi due settimane fa, e sappiamo che Sonic Team e Sega hanno un piano molto ambizioso e a lungo termine per garantire che il titolo rimanga fresco e accattivante.

Questo include un sacco di DLC, sia gratuiti che premium, e oggi è il giorno per quest'ultimo. I personaggi di Minecraft Alex, Steve e Creeper stanno facendo la loro comparsa e possono essere acquistati separatamente, ma sono inclusi anche con il Season Pass e la Digital Deluxe Edition.

Infine, vi ricordiamo che l'evento Minecraft Festival inizia domani, 10 ottobre (1:00 BST / 2:00 CEST), e durerà fino al 13 ottobre (12:59 BST / 1:59 CEST). Cogli l'occasione per competere e vedere come le tue abilità di corsa si misurano con la concorrenza.