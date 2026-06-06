Sonic Racing: Crossworlds sta ricevendo visite da Godzilla ed Evangelion

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Sonic compie 35 anni quest'anno e naturalmente ha fatto un'apparizione al Summer Game Fest. Non con un nuovo gioco (al momento della stesura di questo articolo), ma per introdurre nuovi personaggi ospiti per la prossima stagione Sonic Racing: Crossworlds '. Oltre all'arrivo già annunciato dell'equipaggio di The Last Airbender e delle Tartarughe Ninja, sono stati confermati due spettacolari nuovi ospiti ospiti.

Uno è Godzilla, che apparentemente farà un'apparizione nel prossimo futuro, e l'altro è Neon Genesis Evangelion (dove abbiamo visto Ayanami Rei al volante, tra le altre cose). Non abbiamo avuto date precise, ma le collaborazioni sembrano includere anche nuovi brani. Guarda il trailer qui sotto.