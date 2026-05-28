Sonic Racing: Crossworlds trova un pilota veterano di Puyo

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Sono stati davvero un paio di mesi fantastici per i giocatori Sonic Racing: Crossworlds perché quasi esattamente due mesi fa sia Mega Man che Proto Man hanno debuttato nel gioco, con una nuova auto e una pista di Dr. Wily. Successivamente, ad aprile, sono seguiti sia un Angry Bird che il teppista Yakuza/Like a Dragon Goro Majima.

E ora, per completare il tutto, abbiamo un'altra nuova aggiunta: Arle. Il nome potrebbe non esserle del tutto familiare, ma è la protagonista della serie di puzzle Puyo Puyo di Sega (che, tra l'altro, ha compiuto 35 anni ieri ed è stata celebrata in modo inaspettato), e porta anche la sua auto chiamata Twinkle Bayoen, insieme a qualche nuova musica. Proprio come il Red e Goro Majima con l'uccello arrabbiato, è completamente gratuita da scaricare.

In relazione a questo, oggi inizia anche il Festival Puyo Puyo e durerà fino al 31 maggio, quindi non perderetelo davvero. Dato che Puyo Puyo ha appena festeggiato il suo 35° anniversario, possiamo anche aspettarci due decalcomanie bonus per le nostre auto.