Sonic Racing: Crossworlds utilizzerà "la piena capacità dello Switch 2"

Nell'ultima settimana o giù di lì, le persone hanno giocato a Sonic Racing: Crossworlds e hanno gareggiato online, utilizzando i personaggi extra che sono stati rilasciati per il gioco. Questo vale per i giocatori su PC, PlayStation, Switch e Xbox... con una piccola eccezione.

Chi si diverte con il gioco su Switch deve accontentarsi della versione per la console originale. Non è ancora stato rilasciato per Switch 2. Ora, il capo di Sonic Team, Takashi Iizuka, spiega il perché in un'intervista con Traxion. Dice che la console è stata semplicemente rilasciata troppo tardi e che non hanno avuto il tempo di sfruttare appieno l'hardware:

"Volevamo rilasciare la versione Switch 2 contemporaneamente [ad altre piattaforme]. Ma poiché la data di uscita della console era successiva, volevamo essere sicuri di poter fornire un gioco che ottimizzasse la nuova console".

Detto questo, puoi sicuramente giocare alla versione Switch 1 in quanto è praticamente lo stesso gioco e spiega che "quando guardi i contenuti che verranno forniti, non c'è differenza tra i giochi Switch 1 e Switch 2".

Non sappiamo quando Sonic Racing: Crossworlds verrà effettivamente rilasciato per Switch 2, ma notiamo che Iizuka promette di utilizzare "tutte le capacità di Switch 2". Quindi sembra che l'attesa extra non sarà vana.