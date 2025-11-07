Sonic Racing: Crossworlds verrà lanciato per Switch 2 all'inizio di dicembre

HQ

Dopo che i possessori di Switch 2 hanno avuto la possibilità di gareggiare con i kart in un gioco appariscente con Mario Kart World quando è stato rilasciato a giugno, è arrivato il momento per quelli con PC, PlayStation, Switch originali e Xbox di fare lo stesso il 25 settembre, quando Sonic Racing: Crossworlds è stato presentato in anteprima.

Per qualche motivo, tuttavia, il gioco non era pronto per Switch 2 allo stesso tempo e Sonic Team ha solo detto che questa edizione uscirà entro la fine dell'anno. E questo apparentemente sarà raggiunto, ma non con molto margine in termini di settimane. Giovedì sera è stato confermato che Sonic Racing: Crossworld sarà lanciato digitalmente per Switch 2 il 4 dicembre (anche fisicamente all'inizio del 2026).

Gli sviluppatori hanno precedentemente promesso che questa sarà una bellissima versione e, a differenza di molte altre aziende giapponesi, Sega offre un Upgrade Pack con uno sconto del 50% per coloro che hanno acquistato la versione Switch. Questa offerta è valida fino al 10 dicembre. Fino al 17 dicembre, Sega include anche il Werehog Pack nell'edizione Switch 2 senza costi aggiuntivi per addolcire ancora di più l'affare.

Dai un'occhiata al trailer di questa edizione qui sotto. Riceverai il gioco per Switch 2? Vorremmo anche ricordarvi che Ichiban Kasuga (Like a Dragon: Infinite Wealth) è stato aggiunto come pilota gratuito nel gioco questa settimana, completo del suo kart, per quelli di voi che vogliono competere in vero stile Yakuza.