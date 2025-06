Sonic Racing: Crossworlds viene consegnato su una chiave di gioco per Switch 2

HQ

Uno dei grandi punti di discussione dopo la presentazione di Switch 2 ad aprile è stata la cosiddetta Game-Key Card. Giochi fisici che non erano affatto giochi, ma piuttosto solo una sorta di chiave che ti permette di scaricare il gioco in questione.

Molte persone che collezionano giochi fisici sognano di mantenere la loro libreria e vogliono essere in grado di giocarci anche se i server alla fine vengono chiusi, e inoltre preferiscono mantenere i giochi originali poiché non è raro che qualcosa venga patchato per sempre dopo una controversia. Le Game-Key Card rendono entrambi impossibili e per molti versi è il peggiore dei due mondi in quanto si ottengono gli svantaggi dei giochi sia digitali che fisici (è necessario scaricare, le cartucce possono essere perse e la necessità di passare da un gioco all'altro). L'unico vero vantaggio è che puoi rivendere i tuoi giochi dopo che ti sei stancato.

Questo ha fatto sì che alcune persone evitassero i titoli che si trovano sulla cosiddetta Game-Key Card per premiare invece quelli che includono effettivamente l'intero gioco sulla cassetta (che è allarmante pochi titoli importanti). E sfortunatamente ora abbiamo cattive notizie riguardo a Sonic Racing: Crossworlds poiché Wario64 sottolinea tramite Bluesky che il supporto di Sega dice che la versione fisica per Switch 2 è su una Game-Key Card.

Un sostegno di questo tipo è stato sbagliato in passato, ma vi consigliamo di non nutrire speranze. Come ti senti riguardo all'acquisto di giochi fisici per Switch 2, ti interessa se il gioco è sulla cartuccia o meno?