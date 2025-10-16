Sonic Rumble verrà finalmente lanciato a novembre

HQ

La saga di Sonic Rumble sembra finalmente volgere al termine. Il gioco arcade royale mobile è in sviluppo da un bel po' di tempo e ha avuto diverse date di uscita precedenti, ognuna delle quali è stata seguita da ritardi. Ora, mentre ci avviciniamo alla fine del 2025, Sega ha confermato ancora una volta i piani di lancio del titolo.

Siamo stati informati che Sonic Rumble arriverà finalmente sui dispositivi iOS e Android già a novembre. Non abbiamo ancora una data precisa da condividere, ma c'è un nuovo trailer, che potete vedere qui sotto, oltre a un nuovo post sul blog che condivide ulteriori informazioni.

A questo proposito, ci viene detto: "Negli ultimi mesi, Sonic Rumble si è seriamente evoluto, con ogni singolo cambiamento volto a migliorare la tua esperienza. Questo tempo extra di sviluppo ci ha permesso di implementare diversi aggiornamenti incentrati sui giocatori che hanno perfezionato il gioco principale da zero. L'obiettivo? Un gioco super fluido, intenso e incredibilmente divertente fin dal salto.

Questa versione finale del gioco dovrebbe avere un nucleo più dinamico, un onboarding semplificato e persino una progressione migliorata. Anche se questo è eccitante di per sé, ci viene anche detto che "ce ne saranno molti altri in arrivo!"

Sei entusiasta per Sonic Rumble ?