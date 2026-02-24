Sonic sta combattendo Godzilla in un nuovo crossover a fumetti

HQ

Sonic è stato coinvolto in innumerevoli crossover nel corso degli anni. Ha recentemente incontrato supereroi DC e, prima di allora, ha vissuto avventure con personaggi come Mega Man, Sabrina la Strega Adolescente e le Tartarughe Ninja. E... Ora è il momento di un altro crossover.

Questa volta, però, la collaborazione sembra improbabile, dato che IGN rivela che il riccio amante della velocità di Sega combatterà contro Godzilla in una nuova serie a fumetti IDW. Il creatore di Godzilla Rivals, Nick Marino, è anche dietro questa storia, che sarà illustrata da Jack Lawrence e colorata da Reggie Graham. Tra le altre cose, possiamo leggere:

"IDW è costantemente alla ricerca di nuovi potenziali crossover, e siamo sempre stati particolarmente entusiasti della possibilità di unire queste due licenze iconiche. Questo crossover in particolare è anche uno che i fan ci chiedono forte e chiaramente da anni, quindi è stato in cima alla lista da provare a realizzare. Chi non vorrebbe vedere il Blue Blur contro il Re dei Mostri, dopotutto? Questa idea è stata nel mirino del team IDW da molto tempo, ma è stato solo nell'ultimo anno circa che tutti i pezzi si sono messi al loro posto e abbiamo potuto metterci al lavoro! Siamo fortunati ad avere un team creativo così grande per dare vita a questa storia, e ovviamente questo crossover non sarebbe stato possibile senza un enorme supporto da parte di Sega e Toho!"

Marino dice anche che gran parte dell'ispirazione deriva dal classico Dreamcast Sonic Adventure, che aveva un mondo centrale ambientato in una grande città:

"Sonic Adventure è diventato una grande fonte di ispirazione per questo progetto da qualche parte nel secondo anno di sviluppo (è stato un lungo viaggio!). Quando si ha a che fare con mostri giganti, bisogna pensare su scala più ampia, e Station Square ci ha fornito una tela incredibile da spargere di distruzione e caos. I miei collaboratori, Jack Lawrence e Reggie Graham, hanno raccolto la sfida, rappresentando quella città speciale con dettagli mozzafiato."

Il primo numero uscirà quest'estate in una data ancora da definire, e potete vedere la copertina qui sotto.