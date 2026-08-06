Sonic Team dice che ci sono altre sorprese in arrivo per il 35° anniversario di Sonic

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Essendo il gamer appassionato, sai ovviamente che Sonic ha compiuto 35 anni nel 2026, cosa che Sega ha celebrato in vari modi, come nuovi contenuti per Sonic Racing: Crossworlds, macchine arcade Sonic, una statua enorme, un tour di concerti e molto altro.

Tuttavia, non sono stati ancora annunciati nuovi giochi, a parte Sonic Pico Park, ma ciò non significa che tutta la speranza sia persa. Pocket Tactics ha avuto l'opportunità di parlare con Takashi Iizuka, capo del Sonic Team, che afferma che Sega ha ancora delle sorprese:

"Alcuni annunci sono già stati fatti, mentre altre sorprese dovranno rimanere segrete ancora un po'. So che i fan di Sonic sono estremamente attenti, quindi devo stare attento a non fornire indizi involontari!"

Più avanti questo mese c'è la Gamescom, il Tokyo Game Show si terrà a settembre, e a dicembre è il momento dei Game Awards. Inoltre, le dirette Nintendo Direct sono previste per questo autunno, e sappiamo già che Microsoft ha qualcosa in programma per il 25° anniversario della Xbox a novembre. E sicuramente anche Sony dovrebbe inventare qualcosa?

In breve, ci sono ancora diverse sorprese di Sonic in serbo, e ci sono molte opportunità per annunciare nuovi giochi. Detto questo, tutto ciò che possiamo fare è incrociare le dita.