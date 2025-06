Sonic Team spiega le differenze tra Mario Kart e Sonic Racing

HQ

Il 2025 passerà alla storia come uno dei migliori di sempre per gli appassionati di kart racing. Di recente, come sapete, è uscito Mario Kart World e Sonic Racing: Crosssorlds debutterà a settembre. Come se non bastasse, quest'anno arriveranno anche Garfield Kart 2 - All You Can Drift e Paw Patrol Rescue Wheels: Championship.

Ma i primi due sono ovviamente i più interessanti. Quindi, cosa distingue davvero i giochi, oltre alle mascotte al volante? Questo è esattamente ciò che il capo di Sonic Team Takashi Iizuka ha commentato in un'intervista con GamesRadar. Parlando attraverso un interprete, spiega che il nuovo Mario Kart ha così tanti extra da sembrare quasi un gioco d'azione, mentre le corse di Sonic sono un'esperienza più specializzata con un focus sulla guida:

"Allora, non ho ancora giocato a Mario Kart World. Ma un po' quello che vedo là fuori dai video, sembra che Nintendo abbia fatto un buon lavoro nel divertirsi molto, quindi è più simile a un gioco d'azione. Vedo che molte di queste cose stanno arrivando. Il gioco Sonic Racing: Crossworlds è diverso in quanto è stato realizzato dal team di corse arcade Sega insieme al Sonic Team, e l'attenzione è davvero rivolta alle corse e al gioco competitivo. Questo era davvero importante per il team, e volevano assicurarsi che fosse lì, e che si potesse anche fare il cross-match contro tutti i proprietari del gioco. Quindi il gioco multipiattaforma è lì. E puoi andare avanti e gareggiare e vivere quell'esperienza competitiva contro chiunque su qualsiasi piattaforma".

Aggiunge anche che i teletrasporti ad anello lungo i tracciati aggiungono molta varietà e fanno risaltare il gioco perché non si tratta più solo di guidare sullo stesso circuito.

Coloro che non hanno Switch 2 ma sono appassionati di corse di kart dovrebbero tenere gli occhi aperti per Sonic Racing: Crossworlds, che uscirà il 25 settembre per l'intera gamma di PC, PlayStation, Switch e Xbox.