Sonic Team vuole "portare una nuova esperienza" per la prossima avventura del riccio

L'ultimo grande gioco di Sonic pubblicato è stato Sonic X Shadow Generations, che è stato presentato per la prima volta poco meno di un anno fa. Fondamentalmente consisteva in due titoli separati, vale a dire un remaster di Sonic Generations del 2011 e una nuovissima avventura con Shadow.

Di recente, molti hanno sperato che il prossimo titolo di Sonic sarebbe stato un remake di Sonic Adventure, ma il capo del Sonic Team Takahashi Iizuka ha respinto l'idea quest'estate. In una nuova intervista con la BBC, Iizuka spiega perché non vuole fare un remake di Sonic Adventure, e commenta anche ciò che vuole per la premessa della prossima avventura con il riccio amante della velocità:

"Invece di usare tutto quel tempo ed energia per rifare un gioco che le persone hanno già provato, potremmo invece creare un gioco nuovo di zecca.

Penso che il team sia davvero interessato a dedicare la stessa quantità di tempo, energia e impegno per offrire davvero una nuova esperienza ai giocatori".

Nella stessa intervista, afferma anche che la tecnologia moderna consente a Sonic Team di offrire "mondi più ricchi, più complessi e più interessanti". È quindi logico che il prossimo gioco di Sonic sarà proprio questo: una nuova esperienza con un mondo di gioco più ampio e interessante.

Al momento, non è stato annunciato alcun gioco platform di Sonic, ma proprio l'altro ieri è stato rilasciato Sonic Racing: Crossworlds, uno sfidante di Mario Kart con Sonic e i suoi amici, tra cui diverse apparizioni di personaggi come Mega Man. Puoi leggere la nostra recensione di quel gioco a questo link.