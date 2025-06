Sonic the Hedgehog di Sega e McLaren Racing si uniscono come partner

HQ

Questa settimana segnerà la prossima tappa del calendario 2025 della Formula 1, con la griglia di partenza che si dirigerà verso l'AustriaRed Bull Ring per un intenso giro di azioni. In vista dell'inizio di domani con le sessioni di prove, ora McLaren Racing ha un grande accordo di partnership con Sega e in particolare Sonic the Hedgehog.

Sì, il Blue Blur sta cercando di introdurre una striscia arancione papaya nella sua spina dorsale in una partnership che arriva 30 anni dopo che Aryton Senna ha sollevato il famoso trofeo Sega F1 al Gran Premio d'Europa come pilota della McLaren, un evento noto anche come Sonic Grand Prix.

Per quanto riguarda ciò che questa partnership offrirà e porterà, ci è stato detto che "fonderà i mondi del motorsport e dei giochi e coinvolgerà un pubblico di tutte le età sia sulla griglia che sullo schermo". In caso contrario, possiamo aspettarci che si estenda al 35° anniversarioSonic del prossimo anno e anche al 1000° Gran Premio di F1 della McLaren.

Parlando di questa partnership, il CEO diMcLaren Racing Louise McEwen ha dichiarato: "Questa partnership unisce due nomi iconici della velocità e apre il nostro team a un pubblico globale più ampio e giovane. Sonic è un personaggio con un'incredibile eredità e una fanbase appassionata, e siamo molto entusiasti di celebrare la nostra partnership al McLaren Racing Live: London".

Per quanto riguarda McLaren Racing Live: London, questo sarà un evento che prenderà il sopravvento Trafalgar Square tra il 2 e il 3 luglio per una serie di attività incentrate sui fan.