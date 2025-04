Sonic X Shadow Generations annunciato per Switch 2

HQ

C'è stata un'epoca in cui Mario e Sonic erano agli antipodi. Mario era l'idraulico lento, amichevole, fiducioso e un po' impacciato del Regno dei Funghi, mentre Sonic era il riccio veloce, esuberante, sfacciato e freddo della Zona della Collina Verde. E soprattutto, erano le mascotte di Nintendo e Sega.

Ma... questo era allora, e da quando il Dreamcast è stato concluso, Mario e Sonic sono diventati migliori amici e hanno persino condiviso alcuni giochi insieme. Quindi è giusto che Sega annunci ora che il successo dell'anno scorso Sonic X Shadow Generations arriverà anche su Switch 2.

Non otteniamo ulteriori dettagli, ma Sega sta investendo molto nel nuovo formato e, come abbiamo precedentemente riportato, Yakuza 0 Director's Cut è già stato annunciato per la nuova console di Nintendo e possiamo anche aspettarci Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army, Puyo Puyo Tetris 2S e Two Point Museum.