Sonic X Shadow Generations confermato come titolo di lancio per Switch 2

Tre settimane fa abbiamo riferito che Sega aveva annunciato Sonic X Shadow Generations per Switch 2. Si tratta fondamentalmente di una raccolta di una rimasterizzazione di Sonic Generations e di una nuovissima avventura con protagonista Shadow the Hedgehog, che ha riscosso un enorme successo e ha da tempo superato i due milioni di copie vendute.

All'epoca non sapevamo quando sarebbe uscito, ma sospettavamo che non sarebbe stato alla premiere di Switch 2 poiché Sega ha già confermato sia Yakuza 0 Director's Cut che Puyo Puyo Tetris 2S come titoli di lancio. Ma... ci sbagliavamo piacevolmente e Sega ora conferma che Sonic X Shadow Generations sarà disponibile per l'acquisto per Switch 2 il 5 giugno, il che significa che chiunque avesse intenzione di inaugurare la propria console con una corposa avventura platform 3D con protagonista una mascotte di un videogioco può fare proprio questo.