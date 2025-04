Sono arrivate le prime recensioni per il nuovo parco a tema Orlando di Universal, "il più grande del mondo"

HQ

Epic Universe, il terzo parco a tema dell'Universal Orlando Resort, aprirà al pubblico il 22 maggio 2025, ma i media hanno avuto l'opportunità di visitarlo per la prima volta lo scorso fine settimana. C'è un'enorme eccitazione verso questo parco, il primo grande parco a tema ad aprire a Orlando da Islands of Adventure, sempre da Universal, nel 1999. In confronto, il quarto parco Disney di Disney World, Animal Kingdom, è stato aperto nel 1998. Quindi sì, è un grosso problema nell'industria dell'intrattenimento.

Un nuovo parco a tema Universal è sempre un enorme punto di riferimento nel settore dei parchi a tema e Epic Universe potrebbe essere il miglior parco a tema dell'azienda. Secondo l'analizzante Dennis Speigel, citato dalla CNN, il parco si estende su 750 acri, il che lo renderebbe il più grande del mondo, e la costruzione è costata circa 7,7 miliardi di dollari. All'interno, quattro grandi aree tematiche ti aspettano. Per le famiglie, i momenti salienti potrebbero essere il Super Nintendo World (che imita le terre di Super Mario e Donkey Kong dal Giappone) e How to Train your Dragon, un'enorme ricreazione dell'isola di Berk giusto in tempo per l'uscita del film live-action alla stessa ora.

Più intrigante per i cinefili è Dark Universe, basato sui classici film horror degli anni '20 e '30, con giostre, ristoranti e costumi basati sul lupo mannaro, il mostro di Frankenstein, la sposa di Frankenstein, Ygor, l'uomo invisibile...

Ma il momento clou per la maggior parte degli ospiti sarà probabilmente la nuova terra di Harry Potter, basata sulle strade di Parigi dei film diFantastic Beasts, e il Ministero della Magia, che ricrea un enorme edificio, con la giostra Harry Potter: Battle at the MinistryStar Wars: Rise of the Resistance che rivaleggia con la giostra oscura tecnologicamente più avanzata di sempre.

Se siete curiosi, i social media e YouTube sono ora pieni di video registrati sul posto, tra cui i POV per le attrazioni più grandi, come quella di Harry Potter, o un altrettanto rivoluzionario The Frankenstein's Experiment, o il più grande coaster del parco, StarDust Racers, o... Potremmo scrivere di Epic Universe per ore, ma forse è meglio se lo vedi tu stesso.