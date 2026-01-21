"Sono così felice per te, fratello mio", dice Mbappé dopo che Vinícius è stato finalmente nominato MVP del Real Madrid

HQ

Il Real Madrid ha migliorato la serie di risultati negativi prima e dopo il licenziamento di Xabi Alonso con una seconda vittoria consecutiva, e una grande, un 6-1 contro il Monaco in Champions League, lasciandoli temporaneamente secondi in classifica dietro all'Arsenal, con un piccolo aiuto da PSG e Manchester City, anch'essi sconfitti nelle partite di martedì.

Mbappé ha segnato una doppietta, e Vinícius Jr., Jude Bellingham ne ha aggiunto un'altra, con Thio Kehrer che ha segnato un autogol e Vinícius ha aggiunto due assist (e un altro "assist fantasma", poiché ha causato l'autogol di Kehrer), guadagnandogli il premio MVP, un'impresa rara per il brasiliano ultimamente, che è stato ripetutamente fischiato e fischiato contro il Bernabéu.

"Così felice per te, fratello mio. Tutti i madridisti sono con voi", ha scritto Kylian Mbappé su Instagram, uno dei pochi giocatori che nelle ultime settimane non è stato preso di mira dai tifosi del Real Madrid arrabbiati.

Álvaro Arbeloa, il nuovo allenatore del Real Madrid, ha elogiato anche l'ala: "Sono molto felice per i miei giocatori perché abbiamo bisogno di una squadra impegnata, e sono molto felice per Vinícius perché merita l'affetto dei tifosi e penso che quell'abbraccio che mi ha dato sia stato per tutto il Real Madrid", ha detto Arbeloa, che si è abbracciato con Vinícius dopo la partita. "Abbiamo bisogno che Vinicius sia felice così possiamo vincere tutti i titoli".