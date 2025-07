Sono iniziate le riprese della nuova serie di Harry Potter

HQ

I tamburi della produzione hanno iniziato a battere per l'ambiziosa serie di Harry Potter della HBO: le riprese sono iniziate nel Regno Unito quest'estate. E' stata rilasciata la prima immagine ufficiale, che mostra Dominic McLaughlin nei panni dell'undicenne Harry (vedi sotto), e l'eccitazione è già alle stelle. Arabella Stanton interpreta il ruolo di Hermione, mentre Alastair Stout interpreta Ron: il nuovo trio è ufficialmente al suo posto.

Inoltre, John Lithgow ha assunto il ruolo di Silente, Nick Frost si è calato negli stivali giganti di Hagrid, Paapa Essiedu interpreterà Piton e Janet McTeer è la professoressa McGranitt. La showrunner Francesca Gardiner e il regista Mark Mylod sembrano completamente entusiasti, a giudicare dalle dichiarazioni alla stampa che elogiano sia la sceneggiatura che il cast.

La premiere è prevista per il 2027 (alcune fonti hanno detto 2026, ma gli ultimi aggiornamenti puntano al 2027) e la serie dovrebbe durare almeno un decennio, con una stagione per libro. J.K. Rowling ha recensito la prima sceneggiatura (i primi due episodi) e ha twittato che è "COSÌ, COSÌ, COSÌ BENE" - una notizia rassicurante per i fan, anche se il suo coinvolgimento continua a suscitare polemiche.

In breve: questo si preannuncia molto più di un semplice viaggio nostalgico. HBO sta andando all-in, e per i fan dei libri, c'è probabilmente molto da aspettarsi. Incrociamo le dita.