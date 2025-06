Sono iniziate le riprese dell'ultima stagione di Outer Banks

HQ

Sembrava che Netflix avesse chiuso con Outer Banks dopo la sua terza stagione, mentre la banda concludeva una lunga avventura che durava tre stagioni e sostanzialmente cavalcava verso il tramonto. Tuttavia, lo spettacolo si è rivelato un successo troppo grande e lo streamer voleva di più, quindi ha debuttato una quarta stagione e questa ha ripreso la banda qualche anno dopo mentre si stavano dirigendo verso un'altra avventura. Questa storia più matura ha raggiunto un grande momento conclusivo alla fine della stagione 4, con i piani per riprenderla e concluderla una volta per tutte nella prossima stagione 5.

Il lavoro su questo capitolo finale dello show è ora a buon punto poiché Netflix ha rivelato che i membri del cast sono tornati insieme e hanno iniziato a girare la quinta e ultima stagione dello show. Ciò è stato confermato in un post sui social media, in cui lo streamer spiega che "LA STAGIONE 5 DI OBX È ORA IN PRODUZIONE".

La data della premiere di quest'ultimo lotto di episodi deve ancora essere confermata, ma un'ipotesi ragionevole sarebbe nel 2026, probabilmente come una delle più grandi offerte dell'anno dello streamer.