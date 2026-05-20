Sono ora in vigore nuovi requisiti sui chip mentre l'UE inaspriscia le regole di identificazione dei viaggi per animali domestici

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Le nuove, più severe, regole sull'identificazione dei viaggi per animali domestici all'interno dell'Unione Europea sono entrate in vigore da poche settimane, ma entreranno pienamente in vigore a partire dal 1° gennaio 2028, secondo il rapporto ufficiale dell'UE (via Animalshealth e via MD). Secondo le nuove linee guida, le mascotte saranno obbligate a portare un nuovo microchip con il codice del paese di origine/identificazione dell'animale.

I nuovi chip impiantati negli animali dopo quella prima scadenza dovranno includere il codice obbligatorio. Tuttavia, i chip esistenti rimarranno validi. Infatti, gli animali che hanno già un microchip prima di quella data non avranno bisogno di reimpiantamento, purché l'hardware soddisfi ancora i requisiti di identificazione, spiega il documento.

E se il chip del mio animale non soddisfa quei requisiti? Come annunciato, i proprietari di animali con chip più vecchi o non standard potrebbero dover portare con sé un lettore compatibile per viaggiare. Se il microchip del tuo accompagnatore non rispetta gli standard di frequenza ISO, il proprietario della persona autorizzata deve portare un dispositivo in grado di leggerlo per tutto il viaggio al di fuori del paese d'origine. Inoltre, per quanto riguarda i tatuaggi, sono comunque accettati solo se sono chiaramente leggibili e se applicati prima del 3 luglio 2011.

Come influisce questo sulle tue future vacanze o sui tuoi progetti di accoglienza per animali domestici?