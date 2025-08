Sono stati annunciati i candidati per i VMA 2025

HQ

È quasi tempo di onorare e celebrare i più grandi musicisti del mondo. Gli annuali Video Music Awards (VMA) si svolgeranno l'8 settembre, per noi in Europa, e con questo a circa un mese di distanza, ora conosciamo le varie categorie e i candidati.

Nelle varie categorie, i grandi vincitori sono stati Lady Gaga e Bruno Mars, con il primo che ha ottenuto 12 nomination e il secondo 11 nomination, a volte anche per sforzi combinati. Altri candidati di spicco includono Kendrick Lamar con un totale di 10, così come Sabrina Carpenter, The Weeknd, Tate Mcrae e persino Taylor Swift e Beyonce, ognuno dei quali intende estendere il proprio record come alcune delle star dei VMA più nominate fino ad oggi.

Puoi registrare i tuoi voti per i VMA oggi andando qui, dove puoi impegnare fino a 20 voti al giorno per categoria.

Annuncio pubblicitario: