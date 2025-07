Sono stati annunciati i membri inaugurali del Video Game Council del Regno Unito

HQ

Sono stati annunciati i membri iniziali del Video Game Council del Regno Unito. L'obiettivo di questa iniziativa è quello di vedere un gruppo di veterani riunirsi e lavorare come un'unità per aiutare a plasmare e far progredire l'industria dei videogiochi del Regno Unito, rappresentando le 28.000 persone che lavorano nel settore in oltre 1.750 studi, il maggior numero di dipendenti e studi in qualsiasi paese europeo.

Il UK Video Game Council sarà guidato dal CEO e direttore creativo di Rebellion, Jason Kingsley, insieme al presidente di Outright Games Nick Button-Brown. Per quanto riguarda il resto dei membri inaugurali, sono state selezionate le seguenti persone.



Emily Bailey - Pezzo verde



Saad Choudri - Miniclip



Charu Desodt - Interno:Notte



Kirsty Rigden - Futurlab



Dave Gould - T2



Chris Van Der Kuyl - 4J Studios



Donna Orlowski - Chucklefish



Nick Poole - Ukie



Tara Saunders - Larian



Maria Sayans - ustwo Giochi



Tim Varney - Microsoft



Dott. Richard Wilson - TIGA



Il UK Video Game Council è stato creato su richiesta del deputato, Sir Chris Bryant, che funge da Minister for Creative Industries, Arts, and Tourism. Per quanto riguarda ciò che si prefigge di ottenere, ci viene detto quanto segue:

"Il Consiglio dei Giochi del Regno Unito fungerà da forum strategico, riunendo i leader dell'industria di tutto il settore dei giochi per informare e sostenere la politica del governo".

Il gruppo si riunirà due volte l'anno per "fornire consigli strategici su come sbloccare il pieno potenziale economico, culturale ed educativo dell'industria dei giochi del Regno Unito", il tutto cercando di "esplorare nuove opportunità per la collaborazione internazionale, l'innovazione del settore e lo sviluppo delle competenze".

Questi membri inaugurali sono stati nominati per almeno i prossimi tre anni.