Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news
One Piece

Sono stati rivelati due nuovi film One Piece, con piani per la prima nel 2027 e 2029

Entrambi sono stati rivelati come parte del recente evento One Piece Day.

HQ

Durante il fine settimana, i fan One Piece hanno potuto ricevere alcune notizie come parte dell'evento annuale One Piece Day. A tal fine, gli sviluppi più evidenti sono rivolti a progetti di lungometraggio, dato che non uno ma due film anime principali One Piece sono stati rivelati.

Il primo è noto comeOne Piece Film God Valley e, secondo Crunchyroll, sembrerà ruotare attorno all'arco flashback dell'arco Elbaph in corso dell'anime. Si prevede che il film debutterà nell'estate 2027, anche se la data esatta della prima non è ancora stata menzionata.

Per quanto riguarda il secondo, questo è considerato One Piece Film Baad, e uscirà per la prima volta nelle sale giapponesi nel 2029. Non abbiamo ancora ulteriori informazioni da condividere riguardo alla trama né una data di uscita più precisa.

Guarderai uno di questi film One Piece ?

One Piece

This post is tagged as:

Anime

Testi correlati

0
One Piece: Stagione 2Score

One Piece: Stagione 2
CONTENUTO SERIES. Scritto da Conny Andersson

È finalmente il momento di riunirsi con l'equipaggio a bordo della nave pirata Going Merry, mentre One Piece torna per una seconda stagione spettacolare.

0
One Piece (Netflix)Score

One Piece (Netflix)
CONTENUTO SERIES. Scritto da André Lamartine

C'è una quantità inaspettata di vento nelle vele dell'adattamento Netflix di uno dei manga più popolari al mondo.



Caricamento del prossimo contenuto