Sono stati rivelati due nuovi film One Piece, con piani per la prima nel 2027 e 2029

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Durante il fine settimana, i fan One Piece hanno potuto ricevere alcune notizie come parte dell'evento annuale One Piece Day. A tal fine, gli sviluppi più evidenti sono rivolti a progetti di lungometraggio, dato che non uno ma due film anime principali One Piece sono stati rivelati.

Il primo è noto comeOne Piece Film God Valley e, secondo Crunchyroll, sembrerà ruotare attorno all'arco flashback dell'arco Elbaph in corso dell'anime. Si prevede che il film debutterà nell'estate 2027, anche se la data esatta della prima non è ancora stata menzionata.

Per quanto riguarda il secondo, questo è considerato One Piece Film Baad, e uscirà per la prima volta nelle sale giapponesi nel 2029. Non abbiamo ancora ulteriori informazioni da condividere riguardo alla trama né una data di uscita più precisa.

Guarderai uno di questi film One Piece ?