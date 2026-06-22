Sono stati rivelati il titolo, la premessa e la prima immagine della nuova serie Pokémon di Aardman

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Abbiamo ricevuto nuovi dettagli dal Festival del Cinema di Annecy riguardanti l'ultimo progetto dello studio di animazione stop-motion Aardman, che sarà una collaborazione Pokémon. La prima illustrazione, la premessa e il titolo della mostra sono stati rivelati.

Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch'd & Pichu si concentrerà su due Pokémon: Sirfetch'd e Pichu mentre attraversano la regione di Galar. La sinossi recita come segue dal sito web di Pokémon: "Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch'd & Pichu è un viaggio epico attraverso le terre selvagge di Galar. I nostri eroi intraprendono una coraggiosa missione per aiutare e proteggere i Pokémon in tutta la regione. Le loro missioni raramente vanno come previsto, ma le loro nobili imprese forgiano la loro amicizia mentre si avventurano coraggiosamente nell'ignoto. Pericoli, alleanze, rivalità, Pokémon straordinari e risate infinite li attendono."

Considerando che Aardman è uno studio di animazione britannico, non dovremmo sorprenderci troppo che la serie ci vedrà viaggiare nella regione di Galar, che è la versione di Pokémon del Regno Unito. Nel primo pezzo d'arte rivelato per la mostra, vediamo Sirfetch'd con Pichu seduto sulla sua spada, che sembra che stia per camminare inconsapevolmente giù da una scogliera. C'è anche un Fletchinder nel poster, forse come personaggio terziario insieme ai nostri due protagonisti. Pichu probabilmente sarà una sorta di scudiero Pokémon da Sirfetch'd, un po' come una versione più carina di Dunk & Egg da Cavaliere dei Sette Regni.

Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch'd & Pichu uscirà nel 2027.