Sono stati rivelati nuovi dettagli su come Rob Reiner e sua moglie siano stati trovati morti

Sono emerse nuove informazioni sulla scoperta del regista Rob Reiner e di sua moglie, la fotografa Michele Singer Reiner, che sono stati trovati morti nella loro casa di Los Angeles domenica.

Secondo il New York Times, un massaggiatore ha dato l'allarme per primo dopo non essere riuscita ad accedere alla casa per un appuntamento programmato. La terapeuta ha contattato la figlia della coppia, Romy Reiner, che vive nelle vicinanze.

Romy entrò in casa e trovò il corpo del padre, poi fuggì in difficoltà, ignara che il corpo della madre fosse anch'esso all'interno. Un coinquilino che l'accompagnava ha chiamato il 911, e i soccorritori hanno poi trovato Michele Singer Reiner.

Informazioni su Nick Reiner, 32 anni

Il figlio della coppia, Nick Reiner, 32 anni, è stato accusato di due capi d'accusa di omicidio di primo grado e uso di coltello, ed è detenuto senza cauzione.

Una fonte vicina alla famiglia ha contestato le precedenti notizie secondo cui Rob e Michele Reiner avessero litigato con il figlio a una festa la sera prima della loro morte, affermando che le affermazioni di un acceso confronto erano inaccurate. La fonte ha anche detto che la famiglia era abituata a gestire insieme le difficoltà di Nick.

Le autorità non hanno ancora determinato l'ora esatta della morte. Nick Reiner è stato arrestato domenica sera e si prevede che comparga in tribunale più avanti questa settimana dopo un ritardo dovuto al nulla ostacolo medico.