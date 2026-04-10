Sono stati rivelati sei nuovi set Lego One Piece, ciascuno basato sugli eventi della seconda stagione della serie live-action di Netflix

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Proprio di recente, abbiamo riportato la notizia che Lego, One Piece e Netflix si uniranno per realizzare uno speciale animato basato sul manga entro la fine dell'anno, ideale per un pubblico più giovane che desidera aggiornarsi sugli eventi delle prime due stagioni dell'adattamento live-action.

Ma ci sono ancora altre notizie su Lego e One Piece da segnalare, dato che sono stati rivelati sei nuovi set, ognuno dei quali legato agli eventi della seconda stagione della serie.

Per esempio, c'è un modello di Tony Tony Chopper che comprende 577 pezzi e che costerà agli acquirenti £59,99/€69,99. A questo si aggiunge una versione ridotta di Dr. Hiriluk's Hideout che conta 271 pezzi e costa £24,99/€29,99.

A partire da questo c'è uno Showdown con Captain Smoker composto da 547 pezzi e che costa £54,99/€59,99. C'è anche una battaglia Dorry vs. Brogy - Giants of Little Garden che registra 733 pezzi e viene venduta a £69.99/€79.99.

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Gli ultimi due set sono i più costosi, il primo è la Battaglia al Castello di Drum, che conta 1.038 pezzi e costa £89,99/€99,99. E infine, il set più grande è la Corazzata dei Marines di Garp, che si aggiunge in 1.705 pezzi e si rivendica a £149,99/€169,99.

Ogni set è ora disponibile in pre-ordine e spedirà il 1° agosto.

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