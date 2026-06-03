Sono stati svelati 12 nuovi set Lego Pokémon, tutti utilizzano la nuova tecnologia Smart

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In mezzo al trambusto di notizie sui videogiochi incentrate su PlayStation ieri sera, potresti aver notato che Lego e The Pokémon Company hanno effettivamente colto l'occasione per annunciare una serie di nuovi set, 12 in totale, tutti sfruttando la nuova tecnologia Smart brick annunciata all'inizio di quest'anno al CES e che permettono nuovi modi di giocare.

I set vengono tutti lanciati il 1° agosto a vari prezzi, ma la cosa importante da notare è che non sono oggetti da collezione come le statue imponenti di Charizard, Blastoise e Venusauro, ma piuttosto si tratta di set da gioco pensati per bambini tra i 6 e i 10 anni, con tutti i set che contano meno di 1.000 pezzi in totale, alcuni addirittura sotto i 100 pezzi.

Ogni set includerà almeno un mattoncino intelligente, un caricabatterie e uno Smart Tag, che possono ampliare la gamma di gioco lanciando rumori e luci per rendere i mostri tascabili brickati ancora più vivaci.

Per quanto riguarda le creature che hanno ricevuto il trattamento Lego, tra queste ci sono Pikachu, Charizard, Jolteon, Bulbasaur, Bidoof, Squirtle, Charmander, Geodude, Sprigatito, Fuecoco, Quaxly, Jigglypuff, Mew, Eevee, Lapras, Mewtwo, Umbreon, Garchomp, Cubone, Gengar e poi un Ditto che si spaccia da Squirtle.

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Poiché ci sono tantissimi set, puoi trovare tutti i prezzi fissi, il numero di pezzi, l'inclusione intelligente e altro ancora visitando qui.

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