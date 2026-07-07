Sono stati svelati cinque nuovi set di Pokémon Lego, tra cui Rayquaza, Arcanine, Munchlax e altri

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La partnership tra The Pokémon Company e Lego è già stata un evento molto riuscito. Quando fu lanciato, solo tre set erano condivisi, ma poi arrivò una serie di set da gioco adatti ai bambini, mentre circolavano voci su altri all'orizzonte. Ora questi 'altri' sono stati ufficialmente svelati.

In totale, sono stati annunciati cinque nuovi set e ciascuno probabilmente piacerà ai fan più anziani di Lego, poiché sono progettati più come modelli e pezzi di design che come play-set. Ci sono modelli dedicati a Rayquaza, Arcanine, Munchlax e una versione ingrandita di una minifigure Rossa, oltre a una grande Poké Ball che può essere aperta per rivelare una scena di battaglia con minifigure di Pikachu e Eevee.

Ognuno dei set è disponibile in preordine da oggi, con i tre modelli Pokémon che usciranno il 1° agosto e la Figura Rossa e la Poké Ball che seguono il 1° ottobre. Per quanto riguarda i prezzi e le dimensioni di ogni set, puoi vedere queste informazioni qui sotto.



Pokémon Lego Munchlax - 757 pezzi - £59.99/€69.99



Pokémon Lego Arcanine - 1.190 pezzi - £89,99/€99,99



Pokémon Lego Rayquaza - 1.083 pezzi - £119,99/€129,99



Poké Ball Lego Pokémon Iconic Trainer - 2.339 pezzi - £229,99/€259,99



Lego Pokémon Minifigure Rossa Scalata - 930 pezzi - £69.99/€79.99



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