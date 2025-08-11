Sono stati trovati sceneggiatori per il film Space Invaders della New Line

HQ

Continua la corsa all'oro di Hollywood per trasformare le IP dei videogiochi in film e televisione. New Line ha fatto dei seri progressi nel suo sforzo di trasformare Space Invaders in un film, un progetto che è stato in cantiere per molto tempo.

Nel 2019, è stato confermato che Greg Russo avrebbe scritto la sceneggiatura del film, ma questo sembra non essere andato da nessuna parte, e ora, sei anni dopo, Deadline ha riferito che Ben Zazove ed Evan Turner prenderanno il posto di sceneggiatori del progetto.

Non si sa ancora nulla sulla trama, e dal momento che questo progetto ha affrontato molte turbolenze, vale la pena notare che questa notizia potrebbe non portare a nulla, ma per gli ottimisti là fuori è almeno un segno che il film basato su quello che è forse il videogioco più famoso di tutti i tempi è in corso.

Oltre a questo, ci viene detto che Akiva Schafer produrrà il film insieme a Joby Harold, Tony Tunnell, Greg Lessans, Rachel Wizenberg e Matt Schwartz. Al momento non si sa nulla su un regista o un casting.