Sono stati trovati sceneggiatori per il film Space Invaders della New Line

Sembra che il progetto diventerà realtà.

Continua la corsa all'oro di Hollywood per trasformare le IP dei videogiochi in film e televisione. New Line ha fatto dei seri progressi nel suo sforzo di trasformare Space Invaders in un film, un progetto che è stato in cantiere per molto tempo.

Nel 2019, è stato confermato che Greg Russo avrebbe scritto la sceneggiatura del film, ma questo sembra non essere andato da nessuna parte, e ora, sei anni dopo, Deadline ha riferito che Ben Zazove ed Evan Turner prenderanno il posto di sceneggiatori del progetto.

Non si sa ancora nulla sulla trama, e dal momento che questo progetto ha affrontato molte turbolenze, vale la pena notare che questa notizia potrebbe non portare a nulla, ma per gli ottimisti là fuori è almeno un segno che il film basato su quello che è forse il videogioco più famoso di tutti i tempi è in corso.

Oltre a questo, ci viene detto che Akiva Schafer produrrà il film insieme a Joby Harold, Tony Tunnell, Greg Lessans, Rachel Wizenberg e Matt Schwartz. Al momento non si sa nulla su un regista o un casting.

