Sono trapelate le immagini dei prototipi dell'Asus ROG Ally 2 e del Project Kennan

Forse ve lo siete perso, ma tra meno di due settimane si terrà a Taipei, Taiwan, la fiera tecnologica Computex 2025, che presenterà il futuro dell'hardware di consumo. Ed è in occasione di questo evento asiatico che Asus avrebbe dovuto rivelare al mondo i suoi due progetti di PC portatili da gioco, sia il vociferato Asus ROG Ally 2 che Project Kennan, lo sviluppo congiunto tra Microsoft e Asus. Ma sembra che non dovremo aspettare così a lungo per le prime vere informazioni.

Un'importante fuga di notizie presso la FCC (Federal Communications Commission) negli Stati Uniti ha rivelato immagini durante la fase di test di entrambi i dispositivi, oltre alle specifiche tecniche riportate da Videocardz.

Sebbene siano montati in uno chassis praticamente identico, possiamo vedere dalle immagini nel link sopra che Project Kennan (ROG Ally 2 RC73X1) presenta un pulsante Xbox previsto e presumibilmente avrà una migliore integrazione con questo ecosistema di gioco rispetto al modello ROG Ally 2 (ROG Ally 2 RC73YA). Inoltre, il modello sviluppato in collaborazione con Microsoft sarà dotato di un processore AMD Ryzen Z2 Extreme a 8 core, mentre il ROG Ally 2 sarà dotato di un AMD Aeirth Plus a 4 core. In termini di RAM, si conoscono solo i 64 GB di Kennan.

Entrambi i dispositivi condividono un display da 7 pollici a 120 Hz. Sono inoltre dotati di due porte USB-C nella parte superiore e di connettività Wi-Fi. All'esterno, vediamo alcune modifiche al design dell'impugnatura da parte di Asus, che ha leggermente allargato le impugnature.

I dettagli sono scarsi o abbozzati per ora, poiché le immagini trapelate non mostrano nessuno dei due notebook da gioco in funzione, quindi non sappiamo che tipo di display sia integrato in essi. Dovremo aspettare, si spera, meno di due settimane prima che Asus riveli finalmente il suo lavoro.