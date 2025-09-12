Sono trapelate le immagini della nuova Toyota GR Corolla MN
La GR Corolla è una hot hatch molto veloce, ma dato che oggi tutto ruota intorno al Nürgburgring, Toyota ne ha fatta una ancora più veloce per sperare di stabilire il record sul giro
La Toyota GR Corolla è una piccola auto da rally davvero calda con 300 cavalli e trazione integrale ispirata al WRC con differenziale centrale regolabile e cambio manuale. Purtroppo non è mai uscito in Europa, ma qui c'è ancora speranza per noi, perché a quanto pare è in arrivo una versione ancora peggiore, che si chiamerà GR Corolla MN, che sta per Meister of Nürburgring.
Qui, il sedile posteriore è stato rimosso, il motore ospiterà 330 cavalli secondo le indiscrezioni di oggi, e l'auto sarà ovviamente più leggera del modello esistente. I sedili a guscio su cui siederanno il guidatore e il passeggero (molto probabilmente terrorizzato) sono del tipo a guscio e sembrano essere stati ispirati dall'auto WRC, e sulla parte posteriore del tetto troviamo una grande ala in fibra di carbonio che si adatta perfettamente al cofano e al tetto in fibra di carbonio.