Sono trapelate le immagini della nuova Toyota GR Corolla MN

HQ

La Toyota GR Corolla è una piccola auto da rally davvero calda con 300 cavalli e trazione integrale ispirata al WRC con differenziale centrale regolabile e cambio manuale. Purtroppo non è mai uscito in Europa, ma qui c'è ancora speranza per noi, perché a quanto pare è in arrivo una versione ancora peggiore, che si chiamerà GR Corolla MN, che sta per Meister of Nürburgring.

Qui, il sedile posteriore è stato rimosso, il motore ospiterà 330 cavalli secondo le indiscrezioni di oggi, e l'auto sarà ovviamente più leggera del modello esistente. I sedili a guscio su cui siederanno il guidatore e il passeggero (molto probabilmente terrorizzato) sono del tipo a guscio e sembrano essere stati ispirati dall'auto WRC, e sulla parte posteriore del tetto troviamo una grande ala in fibra di carbonio che si adatta perfettamente al cofano e al tetto in fibra di carbonio.

