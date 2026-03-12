Sonos ammette un grave errore dopo il fiasco dell'app: "Abbiamo cambiato troppo, troppo in fretta"

HQ

L'ultimo anno non è stato esattamente trionfale per Sonos, e il normalmente amato produttore tecnologico è stato costretto a dedicare gran parte delle sue energie a ripulire le conseguenze dell'aggiornamento controverso della sua app.

Oggi, due anni dopo, Sonos è insolitamente autocritico e riconosce i propri errori. In un'intervista, il CEO ad interim Tom Conrad afferma che hanno semplicemente cercato di cambiare troppo tutto in una volta. Questo ha portato a una tempesta di critiche da parte di utenti arrabbiati. Parlando con TechRadar, Conrad ha detto che:

"Abbiamo cambiato troppo, troppo in fretta, e abbiamo commesso un sacco di errori tattici lungo la strada. Nel mio primo anno in azienda, abbiamo dovuto mettere così tanta energia nel rimettere in sesto la piattaforma software che sostiene tutte le esperienze di sistema, che abbiamo volutamente messo in pausa le introduzioni del nuovo hardware per tornare alla normalità su quel fronte"

Di conseguenza, Sonos ha quasi completamente sospeso ogni nuovo sviluppo hardware lo scorso anno e si è invece concentrata sulla riparazione del software e sul riconquistare la fiducia dei suoi clienti. D'ora in poi, promettono di essere più cauti e di lavorare più a stretto contatto con i loro utenti. Inviteranno più persone a fare beta test e a distribuire i cambiamenti più gradualmente invece di rilasciare grandi aggiornamenti tutti insieme.

Questo è un cambiamento chiaro e positivo, e sembra certamente che abbiano imparato dai loro errori. Sono in arrivo anche nuovi prodotti, con diversi lanci previsti durante l'anno, e si spera che avranno successo, permettendo all'azienda di tornare a "diffusori che funzionano e basta".

Usi Sonos, e sei uno dei tanti che hanno perso fiducia nel produttore l'anno scorso?