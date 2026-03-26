Sono passati poco meno di cinque anni ormai, ma allora non dubitavo nemmeno per un secondo che il piccolo altoparlante Roam di Sonos fosse un colpo di genio tecnologico. L'intero concetto di avere un altoparlante affidabile basato su Wi-Fi, che potesse essere trasportato in movimento con un semplice interruttore, completo della corretta certificazione IP, e che improvvisamente funzionasse anche come altoparlante Bluetooth portatile.

Lo sostengo ancora oggi, ovviamente, ma Sonos si è rivelato avere solo un interesse passeggero a continuare la linea Roam, e negli anni successivi si è verificata una carenza di questa combinazione unica di caratteristiche in particolare - fino ad ora.

Questo è il Sonos Play, e proprio come il Roam, è un altoparlante domestico Wi-Fi relativamente piccolo che si posiziona sulla piastra di ricarica inclusa e poi si configura tramite l'app Sonos come se fosse un Era 100, ma che è sempre pronto con una carica al 100% quando improvvisamente devi andare in spiaggia, Oppure vorrei semplicemente un po' di rumore in giardino. Come concetto, è ancora più nitido che sempre, e questo ci porta molto lontano verso un'impressione complessivamente positiva.

Ok, stiamo parlando di un altoparlante relativamente piccolo di 1,3 chili. Non lo noti davvero, e sicuramente direi che questo è davvero un altoparlante leggero e comodo per qualsiasi uscita. Ha anche una classificazione IP67, quindi non solo può resistere a un acquazzone, ma in linea di principio può anche essere completamente immerso nell'acqua. Questa certificazione è disponibile nonostante l'intera parte anteriore sia coperta dalla stessa griglia in alluminio perforato, che raccoglie ancora ogni granello di polvere nella stanza; Tuttavia, c'è una bella superficie in gomma morbida sul retro e sul fondo.

Annuncio pubblicitario:

All'interno troviamo tre amplificatori digitali di Classe H, due tweeter angolati e un singolo mid-woofer. Ora, questo non è esattamente in diretta concorrenza con il normale altoparlante intelligente di Google, e costa parecchio di più, ma fortunatamente per Sonos, c'è anche un mondo di differenza. L'abbiamo installata a casa con Trueplay automatico, ma abbiamo trovato il risultato – che sia il nuovo singolo dei Jungle, gli arrangiamenti più delicati degli archi di Laura Mish, o la terribile musica per bambini che i miei due ragazzi insistono a suonare dal mattino alla sera – davvero magico. Questa è davvero un'Era 100, solo una che puoi portare con te ovunque tu vada.

E quando succede, Sonos afferma che dura 24 ore con una singola carica (tecnicamente sono 35Wh), una affermazione che posso confermare in generale, dato che tutto il pomeriggio in un parco giochi con alcuni amici ha svuotato il 18%. Come detto, la dock wireless è nella scatola, quindi è stato semplice posizionarla lì, e qualche giorno dopo hai un altoparlante Bluetooth completamente caricato pronto per la tua prossima uscita.

Il passaggio dal Wi-Fi al Bluetooth avviene completamente automaticamente, e se devi caricarlo ma non hai la dock, si carica tramite USB-C standard. C'è persino spazio per un ingresso AUX.

Annuncio pubblicitario:

E poi ci sono tutte le solite funzionalità Sonos, come l'interfaccia dell'app rinnovata e riprogettata, che unisce davvero i servizi di streaming e i modelli di utilizzo in modo intelligente, fino al supporto ampio per Apple AirPlay 2, Spotify Connect e funzionalità Google Home; tutto funziona in modo così efficiente proprio perché Sonos ha avuto tanti anni per perfezionare questi sistemi.

E questo significa anche che ora chiudiamo dove è iniziata la nostra recensione di Roam 2021. Il Sonos Play non è esattamente economico - forse è un po' troppo costoso - ma in termini di sofisticazione tecnica, versatilità, qualità costruttiva e tutto il resto che lo accompagna, il Play è un gradito ritorno a una parte della gamma Sonos che è stata molto mancata.