Sonos torna alle sue radici con Sonos Play ed Era 100 SL

Il nuovo Sonos Play rimane il più versatile del portafoglio di prodotti. È pensato sia per uso multiroom che stereo nel caso ne abbiate più di uno, può essere usato in modalità wireless con 24 ore di durata della batteria, posizionato permanentemente in una base di ricarica poiché non utilizza un cavo di alimentazione. Ha una classificazione impermeabile IP67 e viene persino dotato di una powerbank integrata, poiché la batteria di 35Wh è più che sufficiente per alimentare i tre amplificatori Class-H. La batteria è anche sostituibile, prolungando significativamente la durata del prodotto.

Ha due tweeter, un midwoofer e un array di microfoni che funziona in tandem con il software Trueplay per ottimizzare l'altoparlante per la stanza in cui suona, inclusa la cancellazione dell'eco. Sebbene sia pensato per essere usato con il Wi-Fi, più altoparlanti possono essere utilizzati anche con Bluetooth, poiché lo standard 5.3 supporta fino a quattro unità Play o Move 2. Costa 200 dollari.

Per chi preferisce un accesso più semplice ed economico a Sonos pur mantenendo funzioni moderne come il controllo vocale, l'Era 100 SL offre quasi tutto lo stesso hardware, oltre a EQ regolabile e software Trueplay, e il prezzo è di 189 dollari.

