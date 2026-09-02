Sony accetta di pagare un risarcimento di 7,85 milioni di dollari in una causa per prezzi ingiusti

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Il futuro completamente digitale che Sony ha pianificato potrebbe rivelarsi molto più costoso, se Sony mantiene la tendenza che l'ha portata ad affrontare una causa collettiva negli Stati Uniti. La causa ha ora raggiunto un accordo approvato dal tribunale di 7,85 milioni di dollari USA, dopo che i querelanti hanno sostenuto che Sony fosse colpevole di aver fatto pagare i consumatori "più di quanto avrebbero pagato per certi giochi digitali di quanto avrebbero pagato altrimenti sul PlayStation Store."

Sony avrebbe fatto questo rimuovendo i voucher digitali per i giochi dai rivenditori terzi, inclusi i rivenditori chiave. In sostanza, se volevi acquistare un gioco esclusivo per PlayStation in digitale, dovevi passare attraverso il negozio più costoso. Secondo i documenti del tribunale, c'è ancora un'udienza che deve tenersi il 15 ottobre prima che i soldi inizino a essere pagati, ma da allora, se sei idoneo, potresti avere diritto a qualche fondo.

Devi essere cittadino statunitense e aver acquistato uno dei giochi elencati in questo documento tra aprile 2019 e dicembre 2023, ma se soddisfi i criteri, riceverai fondi sul tuo conto PSN in un secondo momento. Non è chiaro quanto denaro verrà distribuito, ma non aspettarti che milioni arrivino sul tuo conto. Probabilmente riceverai una manciata di dollari, o forse un semplice venti.