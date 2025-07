Sony acquisisce 16 milioni di azioni Bandai Namco per 68 miliardi di yen

HQ

Sony ha acquisito 16 milioni di azioni di Bandai Namco, che equivalgono a circa il 2,5% della società, per un importo di circa 68 miliardi di yen.

L'accordo, annunciato da Sony in un comunicato, forgia una "alleanza commerciale" tra due importanti marchi di intrattenimento giapponesi. Sony e Bandai stanno cercando di espandere "la comunità di fan di IP come anime e manga in tutto il mondo e rafforzare il coinvolgimento, in particolare nel campo degli anime dove è prevista una rapida crescita del mercato".

Sony e Bandai Namco hanno già lavorato insieme in passato e hanno in programma di ampliare i loro sforzi di collaborazione nei media più ampi. Con l'IP di Bandai Namco e l'esperienza di Sony nella distribuzione, promozione e merchandising di contenuti, sembra che entrambe le parti siano piuttosto soddisfatte della continua collaborazione.

"Attraverso questa partnership, miriamo a co-creare una serie di contenuti ed esperienze che superino le aspettative e offrano Kando (emozione) a un numero ancora maggiore di fan, insieme a Bandai Namco Group, con la sua eccezionale capacità di espansione multidirezionale di diverse IP e le profonde connessioni con i fan in punti di contatto reali, sia a livello nazionale che internazionale", ha dichiarato Toshimoto Mitomo, Chief Strategy Officer e Representative Corporate Executive Officer di Sony.

Quindi, aspettatevi alcuni sforzi di collaborazione anime in futuro tra Bandai Namco e Sony. Se stavate pensando che 68 miliardi di yen potrebbero sembrare soldi sufficienti per un'acquisizione più grande, vale la pena notare che questa cifra equivale a circa $ 456.000 USD, quindi non abbastanza per un'acquisizione mostruosa.