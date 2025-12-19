Sony acquisisce il controllo della proprietà intellettuale Peanuts per quasi mezzo miliardo di dollari

HQ

I personaggi amati dei Peanuts di Charles M. Schulz stanno per andare in una nuova casa. Snoopy, Charlie Brown, Woodstock e la sua squadra sono stati acquisiti da Sony in un enorme accordo del valore di 457 milioni di dollari. Sony ha ufficialmente annunciato di aver stipulato un accordo con la società canadese WildBrain per acquisire l'intera quota del 41% che WildBrain detiene in Peanuts Holdings LLC.

Tramite Variety, la transazione non è ancora stata conclusa ed è soggetta a determinate condizioni di chiusura, incluse le approvazioni regolatorie. Potrebbero però essere solo una formalità, considerando che i soldi sono già stati messi sul tavolo.

Sony Music Entertainment Japan e Sony Pictures Entertainment deterranno circa l'80% di Peanuts dopo la transazione. Il restante 20% rimane nella famiglia di Charles M. Shulz. La proprietà dei diritti di Peanuts e la gestione della sua attività continueranno a essere gestite da Peanuts Worldwide. Tuttavia, con questa transazione si prevede che Peanuts Holdings LLC e Peanuts Worldwide diventeranno una controllata del Gruppo Sony.

"Dal 2018, SMEJ è orgogliosa di far parte della partnership dietro Peanuts, un marchio iconico di intrattenimento globale con una storia di 75 anni di delizia al pubblico di tutto il mondo", ha dichiarato Shunsuke Maramatsu, presidente e CEO del gruppo Sony Music Entertainment Japan. "Con questa quota di proprietà aggiuntiva, siamo entusiasti di poter aumentare ulteriormente il valore del marchio 'Peanuts' attingendo all'ampia rete globale e all'esperienza collettiva del Gruppo Sony."

"Siamo profondamente impegnati a portare avanti l'eredità di Charles Schulz e della famiglia Schulz. Insieme a SPE, e sostenuti dalla continua collaborazione con WildBrain, continueremo ad abbracciare nuove opportunità per garantire che 'Peanuts' rimanga una presenza rilevante e amata attraverso le generazioni," ha proseguito.