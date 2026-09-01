Sony afferma che il loro obiettivo attuale è far sì che i possessori di PS5 spendano di più

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Anche se sappiamo tutti che i produttori di console non costruiscono hardware e giochi solo per bontà d'animo, di solito vogliono coltivare un'immagine di mettere i giocatori al primo posto e sembrano sviluppare nuovi prodotti con una passione per il settore. Sony, che in precedenza usava lo slogan "per i giocatori", ha però ricevuto molte critiche recentemente a seguito di una serie di decisioni impopolari che sicuramente non sono state per i giocatori.

Ora, il CEO di Sony Hiroki Totoki ha attirato nuovamente l'ira della comunità dopo aver dichiarato senza mezzi termini in un'intervista al Wall Street Journal che l'obiettivo attuale non è vendere più console, ma guadagnare di più dai possessori già esistenti di PlayStation 5 (grazie, Genki):

"È una fortuna, siamo nella seconda metà di una console PS, quindi non dobbiamo vendere la console in modo aggressivo oggi. Invece di questo, ci stiamo concentrando attualmente sui ricavi ricorrenti, provenienti dall'attuale base di utenti.

Già oggi, PS Plus conta 125 milioni di MAU (Utenti Attivi Mensili) e per noi è molto importante come monetizzare gli utenti."

In breve, l'attenzione ora è rivolta a una maggiore monetizzazione (generazione di ricavi), il che significa che possiamo aspettarci aumenti di prezzo e nuovi modi creativi per far pagare di più le persone per servizi e accessori. Sappiamo anche che Sony sta sperimentando con il cosiddetto dynamic pricing, che tiene conto di dove vivi, della tua storia degli acquisti, del tuo reddito, della domanda e persino di fattori come l'orario del giorno. Di conseguenza, ti verrà addebitato un prezzo che potrebbe essere più alto o inferiore a quello che lo stesso negozio offre al tuo amico.

Ti sembra la strategia giusta da parte di Sony?