Sony annuncia i giochi PS Plus per luglio 2025 quando il servizio compie 15 anni

Sony ha annunciato i nuovi giochi PlayStation Plus per luglio 2025, in una data speciale, in quanto il servizio festeggia 15 anni. PS Plus è stato lanciato il 29 giugno 2010. Naturalmente, i giocatori PS3 non erano contenti di dover pagare per giocare online, quindi Sony ha pensato di "regalare" ogni mese alcuni giochi. Con il tempo, il servizio si è evoluto in un catalogo di giochi completo simile a Game Pass, diviso in tre livelli (Essential, Extra, Premium).

Nel mese di Netx, gli abbonati PS Plus di tutti e tre i livelli potranno richiedere tre giochi, con in primo piano Diablo IV (stranamente, un titolo Activison Blizzard, ora di proprietà di Microsoft). I giocatori su PS4 con PS Plus potranno anche riscattare Diablo 4 e tenerlo gratuitamente purché abbiano un abbonamento attivo.

I tre giochi, disponibili per il riscatto tra il 1° luglio e il 4 agosto 2025, sono:



Diablo IV (PS5 e PS4)



Il re dei combattenti XV (PS5 e PS4)



Jusant (PS5)



Tuttavia, c'è di più. Nell'ambito delle celebrazioni per il 15° anniversario, Sony offrirà altri vantaggi, tra cui nuove prove di gioco per WWE 2K25 e Monster Hunter Wilds (solo per PS Plus Premium), sconti sui film di Sony Pictures Core e una vendita esclusiva tra il 27 e il 29 giugno, e un weekend multiplayer online gratuito questo fine settimana in modo che tutti coloro che non hanno un abbonamento PS Plus possano giocare online.