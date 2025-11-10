Sony annuncia PlayStation State of Play Japan per domani

HQ

Sony ha annunciato un nuovo State of Play, in arrivo domani, 11 novembre. Questa vetrina si concentrerà principalmente sui giochi creati in Giappone e in tutta l'Asia, anche se sono possibili alcune sorprese considerando che Sony nota "alcuni altri interessanti aggiornamenti" nel PlayStation Blog.

La trasmissione andrà in onda alle 22:00 GMT/23:00 CET e durerà circa 40 minuti. Sarà condotto dal doppiatore Yuki Kaji e sarà disponibile con una versione completa in lingua giapponese sul canale YouTube giapponese di PlayStation.

Ci aspettiamo uno sguardo piuttosto ampio ai giochi creati in Giappone e in Asia, poiché il PlayStation Blog osserva che vedremo titoli da "serie amate a creazioni indie distintive". Non è stato ancora rivelato ufficialmente nulla per lo show, ma non dovremo aspettare molto per vederlo.