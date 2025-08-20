Sony annuncia un aumento dei prezzi di tutte le console PlayStation 5 negli Stati Uniti

HQ

Il "difficile contesto economico", come dice Sony, sta spingendo alcune aziende americane al limite, mentre Donald Trump impone dazi ovunque. E anche Sony Interactive Entertainment, le cui console e accessori sono prodotti principalmente in Cina, soffre della situazione. Pertanto, hanno annunciato un aumento dei prezzi per PlayStation 5.

Onestamente, non riusciamo a ricordare quante volte il prezzo di queste console (contando le diverse edizioni come PS5 Digital, PS5 Slim, PS5 Pro) sia aumentato. Questa volta è solo per il mercato statunitense, ma è significativo.

"Abbiamo preso la difficile decisione di aumentare il prezzo di vendita consigliato per le console PlayStation 5 negli Stati Uniti a partire dal 21 agosto", ha dichiarato Sony. I nuovi prezzi sono:

PlayStation 5 - $ 549,99 (da $ 499,99)

PlayStation 5 Digital Edition - $ 499,99 (rispetto a $ 449,99, originariamente lanciato a $ 399,99)

PlayStation 5 Pro - $ 749,99 (da $ 699)

Si tratta di un aumento di prezzo di $ 50 su PS5, PS5 Digital e PS5 Pro (circa 42,88 euro, 37.13 sterline). Ma prendendo in considerazione i precedenti aumenti di prezzo, la Digital Edition, che è stata rilasciata come alternativa a basso costo per la console, ora costa quanto il normale costo della PS5 nel novembre 2020.

I prezzi degli accessori e degli altri prodotti rimangono invariati. Nintendo ha fatto una cosa simile all'inizio di questo mese, aumentando il prezzo delle console e degli accessori Nintendo Switch (e solo per i modelli Switch originali). Questo riguarda solo gli Stati Uniti, non il Canada o altrove.