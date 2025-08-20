Sony annuncia un aumento dei prezzi di tutte le console PlayStation 5 negli Stati Uniti
Una PS5 digitale costa ora quanto la PS5 normale nel 2020.
Il "difficile contesto economico", come dice Sony, sta spingendo alcune aziende americane al limite, mentre Donald Trump impone dazi ovunque. E anche Sony Interactive Entertainment, le cui console e accessori sono prodotti principalmente in Cina, soffre della situazione. Pertanto, hanno annunciato un aumento dei prezzi per PlayStation 5.
Onestamente, non riusciamo a ricordare quante volte il prezzo di queste console (contando le diverse edizioni come PS5 Digital, PS5 Slim, PS5 Pro) sia aumentato. Questa volta è solo per il mercato statunitense, ma è significativo.
"Abbiamo preso la difficile decisione di aumentare il prezzo di vendita consigliato per le console PlayStation 5 negli Stati Uniti a partire dal 21 agosto", ha dichiarato Sony. I nuovi prezzi sono:
PlayStation 5 - $ 549,99 (da $ 499,99)
PlayStation 5 Digital Edition - $ 499,99 (rispetto a $ 449,99, originariamente lanciato a $ 399,99)
PlayStation 5 Pro - $ 749,99 (da $ 699)
Si tratta di un aumento di prezzo di $ 50 su PS5, PS5 Digital e PS5 Pro (circa 42,88 euro, 37.13 sterline). Ma prendendo in considerazione i precedenti aumenti di prezzo, la Digital Edition, che è stata rilasciata come alternativa a basso costo per la console, ora costa quanto il normale costo della PS5 nel novembre 2020.
I prezzi degli accessori e degli altri prodotti rimangono invariati. Nintendo ha fatto una cosa simile all'inizio di questo mese, aumentando il prezzo delle console e degli accessori Nintendo Switch (e solo per i modelli Switch originali). Questo riguarda solo gli Stati Uniti, non il Canada o altrove.