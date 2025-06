Sony annuncia una chiavetta arcade wireless per PlayStation 5 e PC

HQ

Durante l'evento Sony appena concluso, abbiamo avuto modo di vedere Project Defiant, il nome in codice di una chiavetta arcade wireless sviluppata dalla stessa Sony. Ecco il comunicato ufficiale:

"Oggi siamo entusiasti di presentare il primo fight stick wireless progettato da Sony Interactive Entertainment, nome in codice Project Defiant. Questo nuovo ed elegante controller offre ai giocatori una maggiore flessibilità per giocare ai loro giochi di combattimento preferiti, sia in modalità wireless con l'innovativa tecnologia PlayStation Link che fornisce una latenza estremamente bassa, sia tramite una connessione cablata su PS5 o PC".

L'arcade stick può quindi essere utilizzato sia in modalità wireless che con una connessione via cavo sia alla console che al PC, e Sony continua:

Controller di controllo personalizzato per i giochi di combattimento: Project Defiant è dotato di una levetta digitale di alta qualità progettata su misura da Sony Interactive Entertainment. Il controller è dotato di porte di restrizione intercambiabili senza attrezzi (quadrato, cerchio e ottagono) per lo stick, pulsanti con interruttori meccanici e un touch pad come quello che si trova sul controller wireless DualSense. È costruito in un design robusto ed ergonomico per una sensazione di comfort durante intense sessioni di combattimento. Per comodità e portabilità, il controller è dotato di un vano portaoggetti per i cancelli di limitazione e di un adattatore USB PS Link. Project Defiant supporta anche la possibilità di riattivare in modalità wireless la PS5 tenendo premuto il pulsante PS.

Connettività wireless a bassissima latenza: I giocatori saranno in grado di azzeccare tutti i loro tempi di input con il vantaggio della nostra innovativa tecnologia wireless PS Link compatibile con PS5 e PC, che fornisce una risposta precisa durante il gioco a ogni pressione di un pulsante e movimento della levetta digitale. Inoltre, c'è anche la possibilità di collegarsi semplicemente per giocare tramite una connessione USB-C cablata.

Inoltre viene fornito con una custodia nel caso in cui desideri portare con te la chiavetta arcade a casa di un amico. Il controller sarà rilasciato il prossimo anno, a quel punto scopriremo anche il suo nome finale e il prezzo.