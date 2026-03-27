Sony aumenta nuovamente il prezzo per PlayStation 5
Le voci su PS5, PS5 Pro e PlayStation Portal che potrebbero diventare più costose sono state confermate.
Non è passato nemmeno un giorno da quando Alex ha coperto le voci credibili secondo cui Sony avrebbe intenzione di aumentare il prezzo di PlayStation 5 e PlayStation Portal entro aprile, e ora è ufficiale.
Sony conferma che dovrai agire rapidamente se vuoi che le sue console siano "economiche", dato che i prezzi di PS5, PS5 Pro e PS Portal saranno aumentati giovedì 2 aprile. I nuovi prezzi consigliati saranno:
Europa
- PS5 - €649,99
- Edizione Digitale PS5 - 599,99 €
- PS5 Pro - 899,99 €
- PlayStation Portal - €249,99
Regno Unito.
- PS5 - £569,99
- Edizione Digitale PS5 - £519,99
- PS5 Pro - £789,99
- PlayStation Portal - £219,99
Stati Uniti.
- PS5 - $649,99
- Edizione Digitale PS5 - $599,99
- PS5 Pro - 899,99$
- PlayStation Portal - 249,99 $
Giappone
- PS5 - ¥97.980
- Edizione Digitale PS5 - ¥89.980
- PS5 Pro - ¥137.980
- PlayStation Portal - ¥39.980
Il produttore giapponese di console afferma che le ragioni di questi cambiamenti sono "pressioni continue nel panorama economico globale", che possono essere tradotte in componenti più costosi, trasporti e altro ancora.
Pensi che vedremo la PS5 diventare ancora più costosa prima del lancio della PlayStation 6?