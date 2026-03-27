Sony aumenta nuovamente il prezzo per PlayStation 5

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Non è passato nemmeno un giorno da quando Alex ha coperto le voci credibili secondo cui Sony avrebbe intenzione di aumentare il prezzo di PlayStation 5 e PlayStation Portal entro aprile, e ora è ufficiale.

Sony conferma che dovrai agire rapidamente se vuoi che le sue console siano "economiche", dato che i prezzi di PS5, PS5 Pro e PS Portal saranno aumentati giovedì 2 aprile. I nuovi prezzi consigliati saranno:

Europa





PS5 - €649,99



Edizione Digitale PS5 - 599,99 €



PS5 Pro - 899,99 €



PlayStation Portal - €249,99



Regno Unito.





PS5 - £569,99



Edizione Digitale PS5 - £519,99



PS5 Pro - £789,99



PlayStation Portal - £219,99



Stati Uniti.





PS5 - $649,99



Edizione Digitale PS5 - $599,99



PS5 Pro - 899,99$



PlayStation Portal - 249,99 $



Giappone





PS5 - ¥97.980



Edizione Digitale PS5 - ¥89.980



PS5 Pro - ¥137.980



PlayStation Portal - ¥39.980



Il produttore giapponese di console afferma che le ragioni di questi cambiamenti sono "pressioni continue nel panorama economico globale", che possono essere tradotte in componenti più costosi, trasporti e altro ancora.

Pensi che vedremo la PS5 diventare ancora più costosa prima del lancio della PlayStation 6?