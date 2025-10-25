Sony batte Nintendo nelle vendite di console di settembre

HQ

Sony continua ad andare forte in questa generazione e, secondo le ultime statistiche, la società è riuscita a vendere 1,15 milioni di console Playstation 5 il mese scorso. In altre parole, la console, che ha ormai cinque anni (sì, davvero) ha superato Switch 2, anche se con un margine di un soffio, con quest'ultima che ha venduto 1,07 milioni di console il mese scorso.

Ciò significa che le vendite complessive della Playstation 5 superano ora gli 80 milioni di unità vendute, rispetto al anche se molto più recente Switch 2, che finora ha gestito ben nove milioni di vendite da quando è diventato disponibile all'inizio di quest'anno. La terza console più venduta di settembre? Quella era in realtà la buona vecchia Switch originale che ha venduto poco meno di 300.000 unità. Con un totale di 151 milioni di vendite a vita.

In altre parole. La Playstation 5 rimane il re di questa generazione di console. Anche se lo Switch 2 continua a vendere bene.

Hai comprato una console a settembre?