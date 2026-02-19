Sony chiude Bluepoint Games dopo una revisione interna

HQ

Bluepoint Games, lo studio che ci ha dato i maestri remake di Shadow of the Colossus, della raccolta Uncharted e soprattutto di Demon's Souls, sta chiudendo. Sony ha annunciato ciò dopo aver condotto una revisione interna delle sue operazioni e, in una dichiarazione ufficiale, ha elogiato il lavoro e la competenza tecnica del team—costringendo però 70 persone a lasciare il gruppo.

Sony ha acquisito Bluepoint nel 2021, poco dopo il successo di Demon's Souls, e ha integrato lo studio nel resto della famiglia Playstation Studios, contribuendo successivamente allo sviluppo di God of War Ragnarök, tra gli altri titoli. Dopo il lancio, si diceva che Bluepoint stesse lavorando a un gioco live service basato sull'universo di Kratos, ma questo è stato interrotto a gennaio dello scorso anno.

In quel momento, Sony annunciò che stava valutando i prossimi passi per il team insieme a Bluepoint, il che apparentemente significa una chiusura.

Auguriamo a chi è coinvolto tutto il meglio per il futuro.