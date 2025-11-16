Sony chiude Concord... di nuovo

HQ

Sony sembra decisa a cancellare ogni traccia di Concord dalla faccia della terra. E onestamente, chi può biasimarli quando il gioco è diventato uno dei più grandi flop nella storia di Playstation: 400 milioni di dollari buttati in malora. Il team dietro il gioco è stato rapidamente sciolto in seguito, e Sony sta ora facendo tutto il possibile per far svanire Concord dalla memoria collettiva.

Quindi, quando il gioco è stato inaspettatamente riportato in vita grazie al duro lavoro di un gruppo di fan devoti che lo hanno reso giocabile su PC, non ci è voluto molto prima che Sony bussasse alla porta. Le clip della closed beta sono state colpite da rimozioni DMCA e nel canale Discord ufficiale di Concord Delta è stata rilasciata la seguente dichiarazione:

"A causa di preoccupanti azioni legali, abbiamo deciso di sospendere gli inviti per il momento".

In altre parole. Il piccolo team è pienamente consapevole che Sony li ha nel mirino, e di conseguenza sia il progetto che i server sono attualmente in attesa. Il che significa anche che Sony, per la seconda volta, è riuscita a uccidere Concord.