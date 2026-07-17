Sony chiude le sezioni commenti del trailer per i giochi per famiglie dopo le diffuse critiche

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L'indignazione per la decisione di Sony di eliminare gradualmente i giochi fisici non sembra essersi ancora placata, e i loro canali social sono ancora invasi da utenti arrabbiati. Ora, lo sviluppatore indie EatPantGames sottolinea che la decisione di Sony influisce anche su loro, e senza dubbio anche su molti altri.

Lo studio ha recentemente lanciato Teeto su PC, PlayStation e Switch. Il canale ufficiale YouTube di PlayStation ha poi deciso di condividere il trailer di lancio di Teeto, e in un post su X, lo sviluppatore ha allegramente notato di aver ricevuto rapidamente oltre 400 commenti e si è chiesto "cosa ne pensi le persone del nostro gioco."

In un video, mostrano che i commenti non erano particolarmente illuminanti. Praticamente tutti erano uno sfogo diretto a Sony.

Il gioco non è certo l'unico a essere colpito, e Kotaku sottolinea come Denshattack! (uscito questa settimana) abbia subito la stessa sorte con il trailer di lancio. Riferiscono inoltre che, di conseguenza, Sony ha ora chiuso le sezioni commenti per i cosiddetti "giochi per famiglie" affinché i bambini non debbano subire le critiche acerbe.