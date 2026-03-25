Sony chiude Oscar, studio VFX vincitore di un Emmy Pixomondo

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Sony sta pianificando di chiudere Pixomondo, uno studio VFX che ha acquisito per la prima volta nel 2022. Lo studio, che ha lavorato su titoli come Hugo, Game of Thrones, The Boys, The Penguin, House of the Dragon e altri, opera dal 2001.

Secondo un rapporto di AWN, inizialmente si prevedeva che questa chiusura potesse portare a quasi 500 persone senza lavoro. Tuttavia, ulteriori informazioni arrivate tramite un aggiornamento con fonti vicine a Pixomondo e all'interno di Sony indicano che invece sembra che si verificheranno alcune centinaia di licenziamenti. Molti dipendenti di Pixomondo sono artisti assunti appositamente per contratto o cliente.

Si nota anche che molte delle persone che lavorano in Pixomondo potrebbero finire per essere trasferite al Sony Group, rimanendo all'interno della bolla aziendale più ampia. Questo sforzo dovrebbe richiedere diversi mesi, mentre Sony consolida i suoi sforzi VFX su Imageworks.

Il personale di Pixomondo è stato apparentemente informato del piano, con la divisione di produzione virtuale di Pixomondo che viene sciolta e le funzioni di ricerca e sviluppo che si uniscono alle divisioni R&S del Sony Group.