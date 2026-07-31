Sony commenti sulla scelta di interrompere la produzione di supporti PlayStation fisici: "Ci sono vari motivi per cui abbiamo preso questa decisione"
Il Chief Financial Officer Lin Tao ha parlato in una recente conference sugli utili per spiegare: "Non si tratta solo di PlayStation, ma per ogni tipo di contenuto, la digitalizzazione sta progredendo."
Quando Sony ha annunciato che avrebbe eliminato la produzione di supporti fisici per PlayStation nel suo complesso a partire da gennaio 2028, molti fan hanno subito espresso il loro malcontento e insoddisfazione per la scelta. In effetti, la comunità si è mobilitata e ha messo in atto un piano per ospitare un blackout dei servizi PlayStation nell'ultima settimana di agosto, tutto in segno di protesta contro la decisione spesso considerata anti-consumatore.
Poiché è il periodo dell'anno in cui le principali aziende condividono vari rapporti finanziari e sugli utili, Sony ha seguito l'esempio e ha organizzato una teleconferenza sugli utili in cui il chief financial officer Lin Tao ha rilasciato una dichiarazione e infine si è espresso sulla questione.
"Ci sono varie ragioni per cui abbiamo preso questa decisione, la principale è che la digitalizzazione dei contenuti in generale è in corso, questo è il fattore principale. Non è solo per PlayStation, ma per ogni tipo di contenuto, la digitalizzazione sta progredendo."
Inoltre, Tao ha aggiunto (grazie , Kotaku): "Quando pensiamo al futuro — e ci abbiamo messo molto tempo e riflessione, e abbiamo considerato con cautela questo — e siamo giunti a questa conclusione, e andremo avanti con cautela. E a questa decisione abbiamo ricevuto varie opinioni e opinioni forti, e comprendiamo che la comunità ci abbia trasmesso queste opinioni. I giochi sono amati da molte persone. È una forma di intrattenimento amata dalle persone, e spesso collegata ai bei ricordi delle persone. E quindi comprendiamo quelle emozioni. Vogliamo considerare questo. E nel futuro ecosistema digitale, come coinvolgere i giocatori è qualcosa che vorremmo continuare a esplorare."
Va detto che la frustrazione della community non si riflette esattamente nei dati dei consumatori condivisi altrove, dato che Capcom ha recentemente rivelato che oltre il 93% delle vendite di giochi nell'ultimo trimestre sono state digitali, con l'azienda giapponese che si aspetta che questa cifra salga al 95% entro l'anno.
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