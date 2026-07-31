Sony commenti sulla scelta di interrompere la produzione di supporti PlayStation fisici: "Ci sono vari motivi per cui abbiamo preso questa decisione"

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Quando Sony ha annunciato che avrebbe eliminato la produzione di supporti fisici per PlayStation nel suo complesso a partire da gennaio 2028, molti fan hanno subito espresso il loro malcontento e insoddisfazione per la scelta. In effetti, la comunità si è mobilitata e ha messo in atto un piano per ospitare un blackout dei servizi PlayStation nell'ultima settimana di agosto, tutto in segno di protesta contro la decisione spesso considerata anti-consumatore.

Poiché è il periodo dell'anno in cui le principali aziende condividono vari rapporti finanziari e sugli utili, Sony ha seguito l'esempio e ha organizzato una teleconferenza sugli utili in cui il chief financial officer Lin Tao ha rilasciato una dichiarazione e infine si è espresso sulla questione.

"Ci sono varie ragioni per cui abbiamo preso questa decisione, la principale è che la digitalizzazione dei contenuti in generale è in corso, questo è il fattore principale. Non è solo per PlayStation, ma per ogni tipo di contenuto, la digitalizzazione sta progredendo."

Inoltre, Tao ha aggiunto (grazie , Kotaku): "Quando pensiamo al futuro — e ci abbiamo messo molto tempo e riflessione, e abbiamo considerato con cautela questo — e siamo giunti a questa conclusione, e andremo avanti con cautela. E a questa decisione abbiamo ricevuto varie opinioni e opinioni forti, e comprendiamo che la comunità ci abbia trasmesso queste opinioni. I giochi sono amati da molte persone. È una forma di intrattenimento amata dalle persone, e spesso collegata ai bei ricordi delle persone. E quindi comprendiamo quelle emozioni. Vogliamo considerare questo. E nel futuro ecosistema digitale, come coinvolgere i giocatori è qualcosa che vorremmo continuare a esplorare."

Va detto che la frustrazione della community non si riflette esattamente nei dati dei consumatori condivisi altrove, dato che Capcom ha recentemente rivelato che oltre il 93% delle vendite di giochi nell'ultimo trimestre sono state digitali, con l'azienda giapponese che si aspetta che questa cifra salga al 95% entro l'anno.

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